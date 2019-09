Järvamaa Kutsehariduskeskusel oli rekordiline vastuvõtt

Õppe- ja arendustöö üksuse juhata Külli Marrandi sõnul on õpilaste arvu suurenemisele kaasa aidanud eelkõige 25-aastaste ja vanemate inimeste huvi omandada uusi teadmisi oma erialal või õppida midagi päris uut. Samuti on õpilaste arvule aidanud kaasa hüppeline huvi kasv töökohapõhise õppe vastu.

Külli Marrandi lisas, et vastuvõtt on mitu aastat olnud tõusvas joones ja kooliaastat alustame 1147 õpilasega mida on 104 rohkem kui eelmise õppeaasta alguses ning mis peaks samuti olema kooli ajaloos rekordiline teetähis. Osad õppegrupid alustavad sügisel ja jaanuaris kuhu jätkuvalt on huvilised oodatud.