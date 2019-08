Põllumehed pakuvad GPS-varasteni viiva vihje eest kopsakat preemiat

Paljud masinad on saanud kahjustusi, mille tulemusena pole neid võimalik enam kasutada. Vargusi on olnud nii Põhja- kui ka Lõuna-Eestis, Ida- ja Lääne-Virumaal ning Harjumaal, nii et kaitstud pole keegi.

„Vara kaitsmiseks on põllumehed küll antennid ja lihtsamad lisaseadmeid öötundideks masinatelt eemaldanud ja enamasti on kallis põllutehnika ka valve all, kuid siiski on kiirel koristusajal olnud pahategijatel võimalus neid seadmeid varastada. Samas on just praegu käsil põllutööde kõige kiirem aeg, saak tuleb kokku koguda ja selleks on vaja töökorras põllutöömasinaid,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse liige Vahur Tõnissoo.