Alustavad noortalunikud saavad toetust taolteda

Noor ettevõtja on erialase hariduse ja töökogemusega kuni 40-aastane isik.

Toetuse eesmärk on hõlbustada noortel põllumajandustootjatel tegevusega alustamist, aidata kaasa põlvkondade vahetusele põllumajanduses ning tõsta kaasaegsete teadmiste ja kogemustega põllumajandustootjate arvu.

Toetuse taotlemise ja kasutamise tingimused on kehtestatud maaeluministri määrusega. Laekunud toetustaotlusi hindab PRIA moodustatav hindamiskomisjon määruse lisas kirjeldatud alustel. Toetuse saamise lävendiks on 15 hindepunkti, maksimaalne punktisumma on 50. Kui toetust soovitakse eelarvest rohkem, määratakse toetused paremusjärjestuse alusel.