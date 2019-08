Kindlustus ärgitab põllumehi suuremale tähelepanelikkusele

„Viimasel ajal on kindlustustele tulnud hulgaliselt teateid põllutöömasinate GPS-seadmete vargustest, millest nii mõnigi võiks olnud lihtsalt ära hoitav,“ märkis Salva Kindlustuse varakindlustuse osakonna juhataja Alver Kivirüüt.

Kivirüüt selgitas, et kindlasti peaksid traktorite ja kombainide omanikud ise olema veidi hoolsamad ja võtma selle mõne lisaminuti, et oma seadmete turvalisus tagada. „Enamikul masinatel on võimalik GPS-seadmed ja antennid mõne lihtsa liigutusega eemaldada ja turvalisse kohta tööpäeva lõpuks hoiule viia,“ märkis Kivirüüt.