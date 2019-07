Metsaüliõpilased tõid rahvusvahelise nõupidamise Tartusse

Alates pühapäevast kaks nädalat vältav üritus on IFSA ehk rahvusvahelise metsandustudengeid koondava katuseorganisatsiooni aasta kõige olulisem kokkusaamine, mille käigus valitakse organisatsioonile uus juhatus, ametitäitjad ning uuendatakse põhikirja.

"Tänapäeval ei ole metsandus ainult lokaalne, vaid tuleb aru saada ka suuremast pildist. IFSA annab üliõpilastele selleks suurepärase võimaluse. Lisaks on sümpoosioni korraldamine põnev väljakutse, mis pakub uusi kogemusi ning suurendab tutvusringkonda," rääkis Marek Uri, IFSS 2019 üks eestvedajatest.

Ka teise peakorraldaja Mari Tuvikese sõnul on IFSA läbi aastate pakkunud talle nii uusi teadmisi kui kogemusi, mis on hindamatud. "Tänavuse IFSS korraldamine on minu jaoks kui tänuavaldus kõige selle eest," lisas ta.