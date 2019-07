Piimatootja: maapiima tootmismahud on märkimisväärselt kasvanud

„Tarbijad hindavad kõrgelt meie piima ja teiste värskepiimatoodete stabiilselt head maitset ning kõrget kvaliteeti. Lisaks 2,5-protsendilisele joogipiimale on märkimisväärselt kasvanud ka 3,8-4,2-protsendilise maapiima tootmismahud. Positiivse üllatuse osaliseks saime me Läti turul, kus eestimaine Alma piim tõukas positsioonilt Läti senised bränditud joogipiima kategooria turuliidrid – see on suur saavutus ja tunnustus kogu Laeva meierei meeskonnale,“ rääkis Valio juht.