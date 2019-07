Hoiatus taimekasvatajatele: öösel võib temperatuur langeda nullini

Öösel on muutliku pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 3..9, rannikul kuni 13, maapinnal kohati 0°C.

Ka päeval pole südasuvist sooja oodata, vaid on muutliku pilvisusega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma. Puhub põhjakaare tuul 1-7 m/s. Õhutemperatuur on 13..17°C.

“Vaatamata sellele, et õhutemperatuuri ööpäevane keskmine on püsinud juuli alguses 2 kuni 3°C Eesti normist (17,4°C) madalamal ning me kõik ootame kompensatsiooniks soojemat ilma, on reaalsus hoopis vastupidine: õhk jaheneb veel,” teatab ilmateenistus.