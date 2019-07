Laupäeval toimub Ida-Virumaal üle-eestiline talupäev

Talupäev on Eestimaa Talupidajate Keskliidu igal aastal korraldatav üritus. Kui 25 aastat peeti talupäevi Jänedal, siis kolm aastat tagasi otsustati, et talupäevi hakatakse korraldama ka mujal, igal aastal erinevas maakonnas, et just need piirkonnad saaks end tutvustada.