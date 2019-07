Uuring: põlevkivituhad ja kivisöetuhad on samasuguste omadustega

"Kuigi mitmed põlevkivituhast valmistatud tooted on juba varasematel aastatel standardiseeritud, lubab põlevkivituha väljaarvamine ohtlike jäätmete nimekirjast tuhka tuhamäele viimise asemel efektiivsemalt ja senisest rohkem kasutada näiteks ehitusmaterjalina, tsemendi ja betooni tootmises, põllumajanduses, muude ehitusmaterjalide ja plastide valmistamisel ning teedeehituses," ütles Eesti Energia keskkonnajuht Olavi Tammemäe pressiteate vahendusel.

Eesti Energia teatel on keskkonnaministeerium lubanud põlevkivituhad ohtlike jäätmete hulgast välja arvata.

Eesti Energia katsetas koos mitmete partneritega ja tõi seejärel turule põlevkivituhast valmistatud mullaparandaja Enefix. Uuringud ja testid näitasid, et põlevkivituhal on positiivne mõju saagikusele ning see sobib hästi ka mahepõldudel kasutamiseks.