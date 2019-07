Kas soovi korral võiks ka linnas lehma pidada?

Vaid üksikud omavalitsused on oma eeskirjad täpsemaks teinud, kirjutab ERR-i uudisteportaal.

Veterinaar- ja toiduameti seisukohast peaks PRIA jälgima loomade-lindude registreerimisel ka seda, kas neid soovitakse pidada nõuetekohastes tingimustes, nii et sobimatute tingimuste korral jäetaks pudulojused registreerimata ehk korteris kana pidamine peaks selle loogikaga olema välistatud. PRIA aga vastab, et nende ülesandeks on põllumajandusloomade registri pidamine, lemmikloomade registrit nad ei pea.