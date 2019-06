Glüfosaat hävitas rohuneppide pesitsuspaigad

Põllumajandusameti taimekaitse ja väetise osakonna peaspetsialisti Riina Pärteli sõnul on praeguseks menetluse käigus selgunud, et trööstitu vaatepildi põhjustas glüfosaati sisaldava preparaadi pritsimine taimestikule.

Kogutud info põhjal ei saa praegu öelda, et otseselt maaomanik või tööde teostaja oleks taimekaitsevahendi kasutamisega seonduvalt reegleid rikkunud. See aga ei tähenda, et nii võikski jääda, sest Pärteli sõnul minnakse menetlusega edasi. "Praegu ootame ka maaomanikult selgitust, et miks ta valis just sellise viisi oma põldude töötlemiseks," ütles Pärtel.