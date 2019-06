Täna valitakse Eestimaa kauneim lehm

Eesti Tõuloomakasvatajate Ühistu korraldab kauneima piimalehma valimise konkursi VISS juba 30. korda. Tänavusele võistlusele on registreerunud 88 lehma 20-st erinevast ettevõttest ja talust.

Konkurssi hindab Taani kohtunik Morten Hollensen. Alates 1993.aastast on VISSI konkursse hinnanud väliskohtunikud, kelle ekspertarvamus on professionaalne ja erapooletu.

Võistlusklasse on kolm: esmaspoeginud, noored ja täiskasvanud lehmad. Eraldi valitakse kauneim eesti holsteini ja eesti punast tõugu lehm. Kohtunik hindab osalejate tüübi, udara, jalgade omadusi ja loomade esitlust. Vähem mängib rolli lehma piimaand.

Taolised lehmade iludusvõistlused on populaarsed kogu maailmas, korraldatakse nii Euroopa meistrivõistlusi kui ka USA-s maailma piimanduskonkurssi.

Eestis kasvatatakse kolme piimatõugu, arvukaim on holsteini tõug (80%), eesti punast tõugu on 19,5% ja 0,5% kohalikku eesti maakarja. Eesti lehmade piimaand on Euroopa Liidus Taani järel 2. kohal.