MES hakkab taas andma laenu põllumajandus- ja toiduainesektori ettevõtjatele

2016. aasta alguses avatud MAK-i rahastamisvahendi kogueelarve oli 36 miljonit eurot, mida tänaseks on nõudluse kasvu tõttu kolme miljoni võrra ehk 39 miljoni euroni suurendatud. Seni on toetatud 121 projekti, millega on loodud 343 töökohta. Laenudena andmiseks on jäänud veel üheksa miljonit eurot.