Uus mobiilirakendus kutsub lennureisi asemel Eestis puhkama

RMK loodusteabe teemajuhi Kaidi Jõesalu sõnul on uus rakendus loodud just mõeldes looduses liikujate vajadustele.

“RMK on Eestis peamine tähistatud matkaradade looja ja sellega seoses on meie kohustus tagada inimestele matkamisvõimaluste kohta käiva info lihtne kättesaadavus. Kuna tänane maailm on liikunud tugevalt arvutitest mobiili, siis oli aeg ka RMK-l olla kohal seal, kus on inimene – mobiilis,” selgitab Jõesalu uue rakenduse loomise tagamaid.