RMK annab rentnikele hooldada pea 200 poollooduslike kooslustega maatükki

RMK looduskaitseosakonna Kaupo Kohvi sõnul näitavad valikpakkumiste tulemused, et ettevõtjate huvi poollooduslike koosluste majandamiseks on jätkuv.

Kõik uued ja senised hooldajad on oodatud oma huvist märku andma selleks loodud kaardirakenduse kaudu, mis on leitav RMK kodulehelt.

Poollooduslikud kooslused, mida tihti nimetatakse ka pärandkooslusteks, on Eesti maastikupildile iseloomulikud puisniidud, loopealsed, nõmmed, puiskarjamaad ning ranna-, lammi-, aru- ja soostunud niidud. Need on alad, mida on pikalt kasutatud karja- ja heinamaadena ning mille liigirikkuse säilimiseks on vajalik mõõdukas inimtegevus.