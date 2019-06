Koda: erimärgistatud diiselkütuse ostjate ringi tuleks piirata

„Erimärgistatud diiselkütuse aktsiisi­soodustus on põllu­majan­dus­sektori jaoks väga oluline tugi. Möödunud aastal ulatus eriotstarbelise kütuse soodustuse kogumaht 30 miljoni euroni. Peame väga oluliseks, et soodusmääraga kütuse kasutamine oleks põllumajandustootjatele ka edaspidi võimalik. Süsteemi kestlikkuse tagamiseks tuleb panna piir värvitud kütuse väärkasutusele ja ohjata petturite väljaselgitamisega kaasnevat halduskoormust,“ ütles Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.

„EPKK ei toeta kindlasti süsteemi muutmist selliselt, et toimuma hakkaks aktsiisivahe tagantjärele kompenseerimine, sest see suurendaks ettevõtete likviidsusprobleeme. Samuti ei toeta koda hektari ja loomühiku põhiste limiitide kehtestamist, sest see on keeruline ja paratamatult ei suudetaks limiitide seadmisel arvestada erinevate ettevõtete eripärade ja muutuvate oludega. Näiteks võib aastate lõikes sademete hulk olla väga erinev ja seetõttu kõigub ka suurel määral kütuse vajadus vilja kuivatamisel,“ lisas ta