Kodumaised linnulihatooted said antibiootikumivaba kasvatamise märke

„Seda, et ravimiresistentsus vajab teravdatud tähelepanu ka Eestis, näitavad aastatepikkused seired veiste, sigade ja kodulindude seas. Seetõttu on äärmiselt hea meel, et Eesti suurim linnulihatootja suhtub antibiootikumide kasutamisse vastutustundlikult ning teeb endast kõik oleneva, et pidurdada resistentsete bakterite teket,“ ütles Kalda.