Simo Teesalu: Põllumehed eelistavad kalli masina välja osta

Majanduskasv suurendas vajadust

Kuna majandus kasvas, siis oli tõstukeid vaja. Aasta pärast läksid Andrus ja Simo koos Hiina, kust tulid tagasi koos konteineritäie tõstukitega. Siis tekkisid juba ka esindused Tartusse ja Pärnu. Esimene konteineritäis tõstukeid leidis ostjad Tallinnas toimunud ehitusmessil. Peagi hakati uute kõrval müüma ja rentima juba ka kasutatud tõstukeid. „Saime aru, et see on ala, millega tahame tegeleda,” märgib Teesalu tagantjärele ja lisab, et soov oli teha seda tööd nii hästi kui võimalik.

Kokku on Forkliftil kliente 4500, neist on põllumajanduses tegevad esialgu 150, aga see arv suureneb kogu aeg. Huvitav on see, et kui paljud kliendid eelistavad renti, siis põllumajandustootjad ostavad masina tavaliselt välja. „Ei tea, kas see tuleb sellest, et põllumees on ka oma maa ja metsa omanik ning talle meeldib asja omada,” arutleb Teesalu. Teisalt on paljudel, näiteks turbafirmadel või viljakuivatitel, töö hooajaline ja pole mõtet kallist masinat vahepeal seisma jätta. Ka riigiettevõtted ostavad sageli tõstuki päriseks. Samas suured väliskapitalil põhinevad ettevõtted eelistavad rentimist, sest selle kulu saab vastavale eelarvereale kirjutada ja hinna sees on ka hooldus ja remont. Seega on motiivid enamasti majanduslikku laadi.