Juulis toimub põllumajanduse suurandmete konverents

Põllumajanduse digitaliseerimise käigus on esile kerkinud hulgaliselt küsimusi: millised on riigi ja millised erasektori ülesanded põllumajanduse suurandmete süsteemis? Kuidas leida tasakaalupunkt avaliku sektori huvide ja põllumajandustootjate huvide vahel? Kes on põllumajandustootmise käigus tekkivate andmete omanik?