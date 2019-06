Vaata, millised kümme toodet said pääsukesemärgi

Pääsukesemärk on juba ligi 20 aastat olnud tarbijatele abiks eestimaisest lihast, piimast, kalast, teraviljast või muust toorainest valmistatud toidutoodete valimisel.

„Tootjad esitasid hindamisele tooteid erinevatest tooterühmadest ja nii olid hindamisega ametis mitmed ekspertkomisjonid. Rõõm on tõdeda, et lisaks nendele ettevõtetele, kelle tooteportfellis on juba varasemast mitmeid pääsukesemärgiga tooteid, esitasid hindamisele tooteid ka mitmed ettevõtjad, kes osalesid konkursil esimest korda,“ selgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja kvaliteedijuht Evi Randpere.