Räpinas algas rahvusvaheline nooraednike kutsevõistlus

Eestisse on võistlema kutsutud aianduslikku õpet pakkuvate Euroopa kutsekoolide õpilased. Euroopas ei ole hetkel ühtegi kutsevõistlust, mis oleks ainult aednikele suunatud ning seetõttu taoline võistlus ellu kutsutigi.

Võistlusalasid on 20 ja need on jaotatud kahele võistluspäevale (10+10). Kõik ülesanded kestavad 15 minutit ja korraga võistlevad ühel alal kaks võistlejat või võistkonda.