Räpina Aianduskoolis võistlevad parimad noored aednikud

„Räpinas on ka varem toimunud rahvusvaheline nooraednike võistlus, neid toimub Euroopas praegugi, kuid lisaks aiandusele on need seotud maastikuehituse ja floristi erialade võistlusülesannetega. HortOlympics võistlus on mõeldud vaid aednikele. Mul on hea meel, et rahvusvaheline huvi on suur ja nii mõnigi riik tuleb siia, et kogemusi saada ja õppida meie korraldusest – mitmed külalised on oma koduriigis riiklike võistluste korraldajad. Pinge on seetõttu päris suur ent väga põnev on ka,“ kommenteeris võistluse korraldaja Liisi Kont.