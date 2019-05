Jaguari 40 000. silokombain veeres tootmisliinilt maha roomikutel

Uued masinad liiguvad roomikutel

2017. aastal tutvustas Claas edasiarendatud varianti Jaguar 900 sarja söödakombainidest, mis on ennast paljude aastate jooksul tõestanud. Uuendusteks on esiseadme astmevaba ajam, täiustatud materjalivoo süsteem, uus šassiilahendus ja süsteem Auto Fill.

Kõige värskem pereliige on Jaguar 960 Terra Trac, mis valmis 2018. aastal. See on esimene söödakombain, millele paigaldatakse tehases roomikusüsteem, mis pakub head pinnasekaitset ja on piisavalt kitsas maanteesõiduks.