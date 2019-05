Soomaalased kutsuvad pühapäeval külakohvikutesse

„Tänavune aasta on meie jaoks eriline, kuna Eesti Haabjaseltsi eestvedamisel koostöös Keskkonnaameti ja teiste partneritega teeme ettevalmistusi Soomaa haabjakultuuri kandmiseks UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. See on meie jaoks oluline märgis, sest toob esile ühepuupaadi kultuuri kui nähtuse ning aitab sel elus püsida. Nii ongi lootsikud sel aastal eriti suure tähelepanu all. Pühapäeval saab paati uudistada Tõramaa kohvikus ning haabjaga vee peal sõitmist proovida Riisa külas. Lootsikusõit on erakordne elamus, mida vähesed on kogenud, nii et tasub tulla ja lasta end võluda meie unikaalsel haabjakultuuril,“ lausus Sandra Urvak, Keskkonnaameti kultuuripärandi spetsialist.