Suurtootja soovib tõsta piimatoodete ekspordi osakaalu pooleni

AS Farmi Piimatööstuse ekspordijuht Annika Kõiv tõdeb, et välisturgudele jõudmiseks tuleb olla äärmiselt kannatlik ja visa. „Tere ja Farmi piimatööstuse käive liigub pidevalt vaikselt ülespoole, kuid lisaks kodumaisele tarbijale tahame, et meie toodete ostjaskond kasvaks ka väljaspool Eestit. Täna on eksport Tere ja Farmi Piimatööstuse kogukäibest umbes 20%, kuid meil on olemas võimekus ja ambitsioon tõsta tänavu ja lähiaastail eksporti veelgi – taolised messid on tootjale hea võimalus luua otsekontakte ning tutvustada oma tooteportfelli. “