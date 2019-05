Noored on toidutööstusele paras väljakutse

Ühiselt jõuti järeldusele, et noored on väga teadlikud tarbijad, kelle tähelepanu püüdmiseks tuleb kasutada uudseid kommunikatsioonimeetodeid ning põhjalikku eeltööd teha.

„Tunnustame kõiki toiduainetööstusi, kes oma uksed avavad ja oma tootmise köögipoolt näitavad. Sellega saame tarbijale näidata, millised toiduainetööstused Eestis tegutsevad, mida ja kuidas nad toodavad ning et Eesti toodetud toit on tehtud südamega, on ohutu ja kvaliteetne. Teadlikkuse suurendamisega saame kõnetada ka noori, kelle hulgas on Eesti toidu tarbimine täna kõige madalam,“ sõnas Maaeluministeeriumi põllumajandus- ja maaelupoliitika asekantsler Marko Gorban ütles oma tervituskõnes.

Üritust juhtis Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp, kelle sõnul hindavad tänased noored väga keskkonnasäästlikkust ning kohalik toit on alati värskem ja väiksema jalajäljega.

Toodete reklaamimiseks tuleb kasutada noorte enda eakaaslastest mõjuisikuid, kes samas ise ka brändi väärtuseid kannavad.

„Lisaks tegutsevad kodumaised tööstused iga päev selle nimel, et vastata Eesti tarbijate nõudmistele, näiteks vähendades oma toodetes suhkru- ja soolasisaldust,“ märkis Potisepp. Vestlusringis toodi välja, et noorte meediaruum on järjest rahvusvahelisem ning tavapäraste kommunikatsioonivahenditega ei pruugi nendeni enam jõuda.

Toodete reklaamimiseks tuleb kasutada noorte enda eakaaslastest mõjuisikuid, kes samas ise ka brändi väärtuseid kannavad. Samuti jõuti järeldusele, et kuigi noored on hinnatundlikud tarbijad, siis pigem tarbivad nad vähem, kuid kvaliteetset toitu, ning neil on kindlad maitse-eelistused, mis on võrreldes 10−15 aasta tagusega oluliselt mitmekesisemaks muutunud.

Lisaks märgiti ära, et paljud noored on väga teadlikud tarbijad. Väga oluline on pidev tootearendus, sest toodete eluiga on väga lühike.