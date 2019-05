Keskkonnaamet maksab loomakasvatajatele rohkem kui 230 000 eurot hüvitist

Mullu laekus keskkonnaametile suurkiskjate tekitatud kahjude hüvitamiseks 312 taotlust 250-lt erinevalt kahjusaajalt, teatas ameti pressiesindaja. Amet hüvitab suurkiskjate kahjud kokku 231 455 euro ulatuses. Väljamaksed on praegu tegemisel.

Pruunkarud rüüstasid mullu 267 mesitaru. Ka karude poolt tekitatud kahjud on viimase viie aasta jooksul püsinud samal tasemel, karud on aastas rüüstanud 200-300 mesitaru. Lisaks murti karude poolt 2018. aastal üks vasikas, üks lammas, seitse kana ning rüüstati üle 800 silorulli.

Mullu rakendasid 67 karjakasvatajat ja mesinikku suurkiskjate kahjustuste vältimiseks täiendavaid ennetusmeetmeid ning need kulutused hüvitati keskkonnaameti poolt 71 429 euro ulatuses. Kiskjarünnetega tekitatud kahjustuste vastasteks ennetusmeetmeteks on karjamaid ja mesilaid piiravad elektritarad, samuti hüvitatakse osaliselt karjavalvekoerte soetamiskulud.

"Kiskjakahjude esinemiskohad osutavad meile, kus asuvad suurkiskjatele sobivad elupaigad ning kui kergesti on neile kättesaadavad kariloomad või mesitarud. Eesti metsades on kiskjate looduslike saakloomade – põdra, punahirve ja metskitse – populatsioonid väga heas seisundis, seega looduses toitu suurkiskjatele piisab. Suurkiskjate kahjude ohjamisel on väga oluline tähtsus mesinike, loomakasvatajate ja jahimeeste operatiivsel koostööl ning kahjude ennetusmeetmete rakendamisel,“ ütles Keskkonnaameti looduskaitse peaspetsialist Tõnu Talvi.