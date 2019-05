Maaülikool uurib võimalusi rohumaade taastamiseks ja loomapidamiseks Lahemaal

„Lahemaa kaitsekorralduskavas on mitmed valdkonnad, nagu asustusstruktuur, ajalooline maakasutus jt, mida on raske hoida ilma loomade ja loomapidamiseta,“ rääkis karjakasvatuse tähtsusest kultuuripärandi spetsialist Ave Paulus.

Ka 2010. aastal pilootprojektina Lahemaa rahvuspargile koostatud ajaloolise maakatte uuring näitas, et piirkonnas on palju traditsioonist karja- ja heinamaad, mis tõestab karjakasvatuse potentsiaali.

„Kuigi arvatakse, et eestlased on peale Vabadussõda hoogsalt uudismaasid rajanud, näitavad Lahemaa maakasutuse andmed vastupidist,“ rääkis uuringu üks läbiviijatest, maaülikooli dotsent Mari Nõmmela. Tema sõnul on eestlane armastanud pigem kasutada looduslikku karja- ja heinamaad. Nõukogude perioodil kasutusest välja jäänud rohumaade taastamiseks on praegune Lahemaa kogukond teinud Keskkonnaametile juba mitmed konkreetseid ettepanekuid.