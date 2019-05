Eesti hirvepeibutusvõistkond tegi seni parima tulemuse

Hirvepeibutamise EMil peavad võistlejad võimalikult tõetruult järele tegema punahirve häälitsusi. Lubatud on sealjuures kasutada abivahendeid, v.a. elektroonilisi. Hinnatakse hääle loomulikkust, vastavust looduslikele häältele ja peibutamise tehnikat ning vastavalt sellele antakse punkte.

Kokku oli hirvepeibutamisel võistkondi 13. See on siiani parim tulemus, mis eestlastel mitme aasta jooksul on õnnestunud saavutada.