Siloseire: silotegu saab alata järgmisest nädalast

Esimene tulemus, 20. mail võetud proovidest, on avaldatud PMK veebis . Siloteoga saab alata järgmisel nädalast.

“Põldude vaatluse järgi ja soojussummat arvestades ei ole enamik kõrrelistest veel majanduslikus mõttes niitekõlbulikud. Heintaimiku kasvukõrgus on väike ja kogutud saak jääb tagasihoidlikuks. Soojad ilmad hetkel kestavad ja rohumassi juurdekasv on kiire,” kommenteeris sel nädalal võetud analüüsi tulemust Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadur Uno Tamm.

Vaatluse all on erineva arengukiirusega kõrrelised: põldtimut, aruheinad, karjamaa-raihein ja liblikõielised: ristik, lutsern ning nende segukülvid kõrrelistega. Tulemused on abiks põllumajandustootjatele silo tegemiseks parima aja leidmisel.