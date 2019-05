Soojad talved on suurendanud kuuse-kooreüraski laastamistööd

"Paarkümmend aastat tagasi oli asi väga lihtne, ürask läks talveks mulda talvituma, aga nüüd enam mitte. Kevaded on varasemad, soojad ja kuuse-kooreüraskil areneb reeglina kaks põlvkonda aastas ja nende arvukus on hästi kõrge, kõrgem võib-olla kui viimasel kümnel aastal olnud on," kommenteeris keskkonnaagentuuri metsaosakonna peaspetsialist Heino Õunap.