Metsaomanikud küsisid piirangute eest 4,9 miljonit eurot hüvitist

Esitatud taotluste arv on eelmise aastaga samas suurusjärgus, kuid pisut on kasvanud piirangutega metsamaa pindala, millele hüvitist taotletakse ja sellest tulenevalt ka taotletud summa.

Erametsakeskuse juht Jaanus Aun rõõmustas, et metsaomanikud on varasemast veelgi aktiivsemalt kompensatsiooni küsinud. Samas nentis ta, et kuigi sellise hüvitise maksmine on iseenesest väga kiiduväärt ettevõtmine, ei ole rahakott metsaomanike õiglaseks kohtlemiseks siiski piisav.