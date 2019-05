Nädalavahetusel selgusid parimad noortalunikud

2019. aasta parima noortaluniku Felix Lavrentjevi sõnul on tunne väga hea. „Osalen juba neljas kord siin võistlusel, seega võidu aitas koju tuua just kogemus. Mul endalgi on talukoht olemas, aga mida seal täpsemalt tegema hakata, on veel mõtlemise koht. Soovitan kõigil kaaluda põllumajanduse valdkonnas õppimist!“ sõnas ta.