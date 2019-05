Vanad head sordid võeti sordilehte

Maaeluministeeriumi teadus- ja arendusosakonna peaspetsialist Külliki Holtsmann selgitab maablogis , et kartul “Ando” on väga heade kulinaarsete omadustega ning võitis 2010. aastal Eesti Kulinaaria Instituudi korraldatud degusteerimisel „Kuldmugul 2010” tiitli.

Sordi “Ando” puhul on väga oluline omadus lehemädanikukindlus. See võimaldab sorti kasvatada mahepõllumajanduslikult ja minimaalsete kuludega. “Katsed Jõgeval ja Lätis on näidanud, et tänu heale lehemädanikukindlusele, suurele saagile ja tärklisesisaldusele, sobib “Ando” väga hästi näiteks mahetärklise tootmiseks.”