Puitmajasektor istutab Vabaõhumuuseumisse 840 puud

Eesti puitmajasektor on Euroopa suurim oma valdkonna eksportöör, mille üks peamisi sihtriike on üle 17 aasta olnud Norra Kuningriik. Norras on Eesti puitmajatootjatel märkimisväärsed ja tugevad äritegevuslikud sidemed juba mitukümmend aastat, mille tõestuseks tõusis Norra suurimaks ekspordi sihtriigiks juba 2002. aastal. Vastastikuse koostöö tunnustuseks andis 2013. aastal Eesti puitmajasektor Norra Kuningriigile üle ka aunimetuse Eesti puitmajasõber.