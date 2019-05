Uuring ennustab suuri muudatusi metsade seisundis

Lähtekohaks oli sümbiooside uurimisepioneeri professor David Readi ideed. „Uuringuga näitasime, et erinevad sümbioosi tüübid alluvad selgelt reeglitele. Meie mudelid prognoosivad väga suuri muutusi maailma metsade seisundis. Need on muutused, mis mõjutavad kogu kliimat,“ rääkis artikli juhtiv autor, Standfordi ülikooli teadlane Brian Steidinger.

Artikkel „Climatic controls of decomposition drive the global biogeography of forest-tree symbioses“ on täismahus loetav SIIN.