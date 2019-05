Maaeluministri Hiina visiidil on teemaks ka e-kaubandus

Neljapäeval, 16. mail külastab Maaeluministeeriumi delegatsioon Eesti ettevõtteid Hiina suurimal toiduinnovatsiooni messil SIAL China. Eesti ühisstendi messil SIAL China korraldab EAS, stendil osalevad AS Balsnack International Holding, EBM Grupp AS, Revala OÜ, AS A. Le Coq, Saku Õlletehase AS, Heimtal Spirits OÜ, Distillirium OÜ, Haage Joogid OÜ ja Tanker Brewery OÜ.