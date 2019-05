Kuigi Maamess on nüüd möödas, tasub endiselt uurida, mida Tiki treileril messil oli pakkuda, sest kõiki tooteid saab loomulikult soetada ka nüüd. Klientidele tutvustati Pro haagiseid ja kolmemeetrist taiskeevishaagist, mis loositahtel seal ka uue omaniku leidis. Kindel on see, et sobiva leiab valikust endale igaüks.