Linnade ja valdade liit valis uue esimehe

„Omavalitsuste esindusorganisatsioonina on meil ülesanne linnade ja valdade ühishuvide kaitsmine, teisalt olla konstruktiivne partner keskvalitsusele,“ ütles Eesti Linnade ja Valdade Liidu esimeheks valitud Tiit Terik.

Tema sõnul on kohalikul omavalitsusel, kui inimestele kõige lähedasemal struktuuril, ääretult suur roll ühiskonnaelu juhtimisel. „Meie jaoks on oluline elanikele vajalike teenuste tagamine igas Eestimaa nurgas, sõltumata omavalitsuse eelarve suurusest või elanike arvust. Loodan, et riigiga peetavatel läbirääkimistel õnnestub enam kohalike teemade olulisust tõestada ja juhtida keskvalitsuse tähelepanu kitsaskohtadele, mis meie inimeste elujärge mõjutavad.“