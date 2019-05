Linnamesilaste pidamine on üha populaarsem

Et mesitarud ei jääks inimeste käiguteedele ette, on need linnades paigutatud enamasti katustele, aga neid on ka parkides ja tühermaadel.

Tallinna mee kvaliteet on Puusepa sõnul väga hea. "Väikesed pilootuuringud viitavad selgelt sellele, et seal ei ole erinevaid kurje raskemetalle, mida hirmsasti kardetakse, et mee sees on mürkkemikaalid. Tallinna linna mesi botaaniliselt on äärmiselt rikkalik. Seal me saame vaadelda õietolmuterasid väga erinevatelt taimedelt," selgitas ta.