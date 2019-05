Armas lillhernes ei lähe moest

Oma ‘Prima Donna’ peenras märkasid pikemate varte, suuremate ja lokiliste õieservadega imesid varsti ja peaaegu korraga nii lillesõbrast vürtspoodnik Willem James Unwin kui ka krahvinna Spenceri aednik Silas Codvin. Mõlemad hakkasid kogutud seemneid paljundama. Üks sai uue hästi „lokilise” sordi ʻCountess Spencer’, teisele tõi sort ʻGladis Unwin’ (1903) nii palju kuulsust, et nende talust kasvas välja siiani püsinud suurfirma Unwins Seeds (vt www.unwins.co.uk/grow-sweet-peas-cid1220.html). Lille- ja aedviljaseemneid kasvatatakse sellele firmale ka Uus-Meremaal, USAs, Lõuna-Ameerikas, Aafrikas jm ning neid on müügil meilgi. Lillhernestega on seotud olnud pere mitu põlvkonda, kõige kuulsam aretaja oli neist Charles Unwin (1896–1986), kelle loodud on nt sordid ʻMonarch’s Diamond’, tugevalõhnaline ja kreemikas ʻChampagne Bubbles’ ja lavendlililla ʻNetta’.

Nüüdseks on maailmas u 10 000 lillhernesorti ja et tohutus valikus orienteeruda, jagatakse need sordirühmadesse. Rühmad erinevad kasvukõrguse (20–250 cm), õitseaja (varane-hiline), õite täidetuse, suuruse, rohkuse, tooni (valgest peaaegu mustani, päris kollast tooni pole veel saadud) jm omaduste poolest. Suured aretusmaad on veel USA, Saksamaa, Venemaa ja ka Läti – väga kaunis sort on näiteks valge- ja veinpunasekirju ʻRiga-800’, mis sai nime naabrite pealinna sünnipäeva auks.

Õrna lillaka lisatooniga helesiniste õitega sorti ʻCharlie’s Angel’ on nimetanud ajakiri BBC Gardener’s World selle ilu, pika õitseaja ja suurepärase lõhna tõttu läbi aegade parimaks Spencer-rühma (tunnusteks kõrge kasv, pikal varrel 4–5 korraga avatud õit, laineline kroonlehe serv) esindajaks. Kõrgetel ja suure värvivalikuga Galaxy rühma sortidel on kobaras kuni 8 õit. USAst on pärit varase Royal Family seeria tugevate varte ja suurte õitega sordid. Unwin Heavenly seeria sortide kroonlehtedel on teist värvi ääristus ja täpid. Uus-Meremaa sordirühma Hammet Bicolor õite nn purje ja laevukese osa on kahevärviline: nt roosa punasega, valge lavendliga, violetne sinisega. Lillherne kääbussorte saab kasvatada peenra ääristaimena või amplist rippuvana, nt Patio 30 cm kõrguse rühma sortidel on hea värvivalik ja lainelised kroonlehed.

Oma lemmikuid otsides uurige kindlasti, kas meeldiva tooni ja kõrgusega sort ikka lõhnab!

Oma aia lillhernetaimed võib märtsis või aprillis seemneid külvates ette kasvatada. Kui seda liiga vara teha, võivad taimed kergesti välja venida. Ümberistutamine ja taimede lahtiharutamine lillhernele hästi ei meeldi ja seepärast võib kaks seemet korraga kasvama panna 9–11 cm läbimõõduga turbapotti, mille servi natuke avades saab need hiljem aeda istutada. Umbes 20 juures tärkavad taimed 7–10 päevaga. Istutades on paras vahekaugus 15–35 cm.

Mais võib 24 tundi leiges vees leotatud seemned kohe piisavalt soojenenud mullaga peenrasse külvata. 15 kraadi juures idanevad need umbes 15 päeva. Pisike öökülm tärganud lillherneid ära ei võta. Aias meeldib lillhernele viljakas, parasniiske ja sügavalt haritud õhuline muld ning päiksepaisteline kasvukoht. Kui te oma taimega kõrgusrekordeid ei püüa, näpistage keskmist ja madalamat kasvu lillhernestel latv ära, siis harunevad need rohkem ja on tihedamad.

Lillherned ei karda vihma ja mõõduka tuulega saavad need ka hakkama. Nendega on aga üksjagu tööd ja vaeva: kõrgekasvulised sordid vajavad tuge ja neid tuleb toele ronima suunata. Kuivaga on kõiki lillherneid tarvis kasta ja et niiskust hoida, tasub nende ümbrus kompostiga vms multšida. Kosutuseks lisage kastmisveele taimeleotist. Närbunud õied korjake taimelt kohe ära.