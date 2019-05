Noor ettevõtja armus oma toodetesse

Seepärast tunnistab Evelin Elbag, et tema on oma Wool In Love’i toodetesse küll armunud. Esimesena katsetavad uut toodangut just tema enda kaks last. Vanemal tütrel, kellest Viljandis kogu taoline rõivadisain ja -tootmine alguse sai, on selja taha jätnud neljas sünnipäev ja noorem tütar on ühene.

Suurem laps on ka põhiline Wool In Love’i kaanestaar ja eks laste tagasiside on ka aus. Nii saab ema oma laste öeldu põhjal kindlust, kuidas riided teistelegi pisikestele tarbijatele meeldida võiksid.

„Ta ikka ütleb ära, kui mingi asi on näiteks kare – on need siis püksid jalas või kampsun seljas,” sõnab Elbag. „Aga sada portsenti villane ongi ju lapsele natuke kare. Kui panen näiteks alussärgi alla, siis on talle okei. Villased riided ongi mõeldud kandmiseks teise kihina.”

Seepärast sai noorukeste tarbijate mugavuseks sel kevadel tootma hakatud ka õhemaid kampsuneid ja pükse meriinovillast. Need peaksid ka pisematel karedustunde ära võtma. Pehme meriinovill sobib suurepäraselt otse vastu nahka.

Wool In Love’i tootenimekirjas on kampsunid ja püksid, mütsid, sallid, kleidid, tekid ja kombinesoonid. Kõige populaarsemad ongi just lastekombinesoonid ja eeskätt halli värvi.

Lambavill, millest need on kootud, hoiab temperatuuri, sest naturaalne lamba- või meriinovill on ideaalne kehatemperatuuri reguleerija, andes külmaga sooja ja palavusega ei luba üle kuumeneda. Lisaks imeb meriinovillast kangas ihu vastas kiirelt niiskuse endasse ja samas kuivab, mis tähendab, et lapsel ei hakka higistades külm.

Pangast rõivatööstusse

Naturaalsetest materjalidest kootud lasterõivaste tootmise loo rääkimist alustab kümmekond aastat pangas töötanud Evelin Elbag sõnadega, et eks see on suuresti samasugune nagu paljudel teistel Eesti tootjatel: kõik sai alguse oma vajadusest, kui jäi lapsega koduseks.

Tõsi küll, erinev oli see, et hea aluspinnas oli tal tootmiseks juba olemas. Ta vanemad on aastaid tegutsenud Viljandis Knitteks OÜs. Ettevõte valmistab kudumeid täiskasvanutele, need jõuavad peamiselt Skandinaavia poelettidele. „Neil on seal üle 20 töötaja ja teevad kuni neli ja viis tuhat kampsunit kuus ja siis mina olen seal oma väikse asjana kõrval,” lausub naine.

Ehkki firma on kaheaastane, hakkas see arenema umbes neli aastat tagasi, kui ettevõtja perre sündis esimene laps Hanna. FOTO: Erakogu

Kui Elbagil sündis esimene laps, tegi ta esimesed rõivad tütrele sellest, mis Knittexi tootmisest üle jäi. Mingil hetkel tundus talle, et täitsa kena tuleb välja, ja siis hakkasid ka sõbrannad lastele rõivaid tahtma. Edasi tekkiski mõte, et miks mitte rohkem müüa. Nii said lõiked välja töötatud ja värve konkreetsemalt vaadatud, et sobivat lõnga saada. Viljandis Looga tänaval asuv tootmisettevõte tellib lõnga Austria ja Itaalia lammastelt kogutud villast.

Septembrist kuni jaanuarini on tellimusi rohkem. Palju laovaru neil ei ole. Küll on kangad valmis kootud ja kui tellimus tuleb, saabki asi välja lõigatud ja kokku õmmeldud.

Hall on moes

Taolised naturaalsest materjalist tooted pole küll odavate killast, kuid ettevõtja sõnul tahab ta loota, et tegemist on aeglase moega, mida niisama pärast paari kasutuskorda ära ei visata ja hoitakse pesemise käigus rohkem.

Villane materjal on ka mustust hülgav ega vaja seetõttu väga tihedat pesemist. Eks sellest räägi ka asjaolu, et hallide kombinesoonide kõrval on populaarsed just hallid beebitekid.

Kui Elbagil sündis esimene laps, tegi ta esimesed rõivad tütrele sellest, mis Knittexi tootmisest üle jäi.

„Arvan, et minu klient mõtleb, et saaks toodet kasutada mitme lapsega, ja seepärast läheb hall kõige paremini, aga muidugi roosa ka, sest kellel on tüdruk, siis roosat ikka armastatakse,” räägib ettevõtja.

Samuti annavad viljandlased oma osa, et tekstiilitootmisjääke vähendada. „Korjame need kokku, pakendame ja need lähevad tagasi Itaaliasse, kus see kõik uuesti läbi hekseldatakse,” selgitab ta.