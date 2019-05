Rootsis rekordsumma heategevusraha kogunud roosad roomikud tegid head ka Eestis

Osaühing MFO on esimene välisfirma, kes Rootsis toimunud oksjoni võitis. Kogu tulu läks rinnavähi uuringute toetuseks Breast Cancer Associationi fondi. Fondi koguti rekordsumma ja 2010. aastast korraldatava oksjoni varasem rekord oli 96 000 Rootsi krooni ehk pea 9000 eurot.

Ettevõtte juhatuse liige Indrek Reisenbuk rääkis messi avapäeval, et sellega roosad roomikud oma heategusid veel lõpetanud pole, ja neil on plaanis see raha, mis saadakse nende roomikute müügist Maamessil või pärast seda, annetada mõnele Eestis tegutsevale heategevusfondile.