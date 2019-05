Kolmandik meie põllumajandussaadustest eksporditakse väärindamata kujul

Kuna meie siseturg on piiratud, sõltub meie toiduainetööstuse areng paljuski ekspordist. Riiklikul tasemel on viimastel aastatel Eestile avanenud mitmeid suuri turge erinevate toiduainete ekspordiks ning Eesti toidukaupu on eksporditud enam kui 100 erinevale sihtturule, ent peamiselt on eksport suunatud siiski EL-i siseturule.