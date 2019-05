Täna on viimane võimalus registreeruda avatud talude päevale

Aprilli lõpu seisuga oli registreerunud üle 200 talu. „Osalesime maaeluministeeriumiga Maamessil ja seal tulid paljud talude esindajad avatud talude päeva kohta uurima ning avaldasid lootust, et me pikendame tähtaega. Tõepoolest, see on meil igal aastal traditsiooniks saanud ja tundub, et talunikud lausa arvestavad sellega. Seega pikendamegi talude registreerumist 8. maini,“ sõnas avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk.

„Praegu ootame eelkõige taludelt kinnitust, et nad osalevad – täpsemad tegevused ja programmi saab lisada ka alles juunis-juulis. Rõõm on tõdeda, et juba praeguseks registreerunud talud ja põllumajandusettevõtted on taas väga mitmekesised ning ees ootab üks põnev suvepäev,“ lisas osalevate talude koordinaator Reve Lambur.

Avatud talude päeval osalemiseks tuleb talu või põllumajandustootmine registreerida avatud talude veebilehel https://www.avatudtalud.ee/et/talule.