Põlula kalakasvandusest asustati jõgedesse pea 150 00 lõhe noorkala

Järgmiste aastate asustamiskava täitmiseks on kalakasvanduses edasikasvatamisel Kunda ja Pärnu päritolu vastsed ja üheaastased lõhed.

Kasvatatud kalad hajutatakse asustamisel võimalikult suurele kasvualale sellistes paikades, kus seireandmete põhjal looduslik järelkasv puudub või on väga vähene.

Suuremad, ühe- ja kaheaastased lõhe noorkalad on enamasti jõudnud oma arengus niikaugele, et on valmis samal kevadel merre laskuma. Sellised kalad asustati enamjaolt jõgede alamjooksudele, kust nad paari nädala jooksul lahkuvad merre. Lühikese aja vältel jões jätavad nad lõhnamälu abil meelde selle jõe tunnused ning tulevad meres veedetud aastate järel suguküpsetena tagasi samasse jõkke kudema, kust nad merre laskusid.