Ministeerium hakkab juunist toetama põllumeeste kindlustusmakseid

Kokku on Eesti maaelu arengukava 2014−2020 eelarves kindlustusmaksete toetamiseks ette nähtud 2 miljonit eurot. Esimene taotlusvoor on kavandatud 2019. aaasta juunikuusse ning taotlusvooru eelarve on 1 miljonit eurot, teatas maaeluministeerium.