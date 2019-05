Ainulaadse roomikekskavaatoriga sujub töö ka väga rasketes tingimustes

EM-Serv AS-i müügidirektor Ando Kangur selgitas et viis meetrit pikk XLC alusvanker on hea lahendus niisketel pehmetel pinnastel töötamiseks, näiteks rabas, metsas ja kuivendustöödel.

Mudelil tõstetud kliirensit ja kabiini kõrgust maapinnast. Tegemist on tootjatehase lahendusega, kus on väga palju panustatud juhtide turvalisusele ja mugavusele.

Kuigi tegu on väga uue masinaga, on messil väljas olnud masin on juba uue omaniku leidnud. "Aga uus masin on tellitud ja Eestisse saabumas," lisas Kangur,