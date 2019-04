Video: praegune maaeluminister annab uuele ministrile sõnnikuhargi südamerahuga üle

Esmaspäeval antakse Järvikule üle ka sõnnikuhark, mis on kujunenud sümboolseks teatepulgaks, mida maaeluministrid oma ametiaja lõpus kolleegidele edasi annavad. “Annan endast parima, et see hark neli aastat tublisti tööd teeks,” lisas Järvik.

Küsimusele, kas uuel ministril on eelkäijale ka etteheiteid, vastas Järvik, et temal jagub oma viimaseid päevi ametis oleva kolleegi kohta vaid kiidusõnu ja ta tõdes, et kui ta enne rääkis, et tuleb hakata tööd tegema, et Eesti tootjad saaks oma toodangut müüa Aasia turule, on Tarmo Tamme ministeerium selles osas juba suure töö ära teinud.