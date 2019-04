Video: maaelu ei pea olema tingimatu nagu “Tões ja õiguses”

Sel sügisel toimub Maale Elama Päev, kus huvilised saavad paljudes omavalitsustes oma silmaga kaeda, kuidas käib töö maakoolis või millised on sportimis- ja ajaveetmisvõimalused.

28. septembril toimuval Maale Elama Päeval avavad omavalitsused piltlikult kõik oma uksed, et tutvustada töö- ja elamivõimalusi. Hetkel on juba 28 omavalitsust andnud oma jah-sõna, et nad soovivad tutvustada oma koole, lasteaedu, huviringe ka palju muud.

“Saad minna ja vaadata, millised on maakoolid, millised maalasteaiad,” on see Kõivu sõnul hea võimalus oma võimaliku tulevase elukohaga põhjalikult tutvuda.

Kõiv meenutas stuudios ka kampaaniat “Maale elama”. “Me ise ütleme, et inimesed läksid liikvele ja inimesed läksid maale ja mingi osa neist jäi ka maale elama,” sõnas ta. “Osad on ka näinud, et see pole nii lihtne,” on tema sõnul ka neid, kes on linna tagasi tulnud.

“Mina elan maal ja teen väga palju kaugtööd. Minu läpakas on minu sõber ja ma saan paljud asjad sealt ära teha ja ma saan teha seda ka kodus,” soovitaks ta maale elama minemise kaalumist neile, kelle töö pole seotud kellast kellani kontoris või mõnes kindlas tootmisruumis viibimisega.

Maale elama minek ei pea tema sõnul tähendama, et alustatakse tööd põllumajandussektoris. “Maaelu ei pea olema tingimatu nagu “Tões ja õiguses”, saab alguses ka lihtsamini proovida,” sõnas ta.